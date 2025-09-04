SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,20 USD nach.

Das Papier von SoundHound AI befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 13,20 USD ab. In der Spitze büßte die SoundHound AI-Aktie bis auf 13,19 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.884.034 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 89,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (4,33 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 67,23 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,018 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

