DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktie im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Verlusten

05.09.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,20 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
13,01 USD -0,28 USD -2,11%
Charts|News|Analysen

Das Papier von SoundHound AI befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 13,20 USD ab. In der Spitze büßte die SoundHound AI-Aktie bis auf 13,19 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.884.034 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 89,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (4,33 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 67,23 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,018 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung