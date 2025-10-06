SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI springt am Montagabend an

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere zuletzt 5,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 18,80 USD. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,90 USD. Bei 18,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.819.214 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 24,74 Prozent niedriger. Bei 4,57 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 75,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

