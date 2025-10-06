SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteuert sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 18,19 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 18,19 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 18,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.237.397 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 298,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

