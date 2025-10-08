DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zündet am Nachmittag Kursrakete

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 19,52 USD nach oben.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,3 Prozent im Plus bei 19,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 19,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,42 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.508.878 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,57 USD am 11.10.2024. Abschläge von 76,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

