SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend stark gefragt

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,3 Prozent auf 19,35 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,3 Prozent auf 19,35 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,07 USD. Bei 18,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.154.184 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 29,07 Prozent zulegen. Bei 4,57 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 76,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

