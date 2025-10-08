DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.026 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienkurs im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend stark gefragt

08.10.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend stark gefragt

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,3 Prozent auf 19,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
18,65 USD 0,45 USD 2,47%
Charts|News|Analysen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,3 Prozent auf 19,35 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,07 USD. Bei 18,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.154.184 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 29,07 Prozent zulegen. Bei 4,57 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 76,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung