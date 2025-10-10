SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 18,60 USD.

Die SoundHound AI-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 18,60 USD. Bei 18,90 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,59 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 946.854 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 34,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 75,42 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

