SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SoundHound AI

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 20,11 USD.

Die SoundHound AI-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 20,11 USD abwärts. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,46 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.888.947 Stück.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 75,78 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 42,68 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

