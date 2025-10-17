SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SoundHound AI

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 20,11 USD.

Die SoundHound AI-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 20,11 USD abwärts. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,46 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.888.947 Stück.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 75,78 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 42,68 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen