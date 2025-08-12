SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagnachmittag mit Aufschlag

SoundHound AI im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 14,70 USD.

Um 15:53 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 14,70 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 14,78 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.962.593 SoundHound AI-Aktien.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 41,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 229,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

