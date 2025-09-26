SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend auf rotem Terrain

So entwickelt sich SoundHound AI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 15,77 USD.

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 15,77 USD nach. Bei 15,73 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.378.507 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 58,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 4,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

