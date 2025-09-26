SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,04 USD.

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 16,04 USD. Die SoundHound AI-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,26 USD an. Bei 16,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.431.016 Stück.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,68 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

