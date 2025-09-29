SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 15,36 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 15,36 USD ab. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 15,33 USD. Bei 15,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.622.408 Aktien.
Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 38,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 71,00 Prozent wieder erreichen.
SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.
