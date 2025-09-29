SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 15,43 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 15,43 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 15,31 USD. Bei 15,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.838.081 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 71,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

