Aktie im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Abend an

15.09.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Abend an

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 14,41 USD zu.

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 14,41 USD. Bei 15,21 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 7.775.798 Stück.

Bei 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,38 Prozent. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,46 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 223,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

