SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,83 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,83 USD nach oben. Bei 15,00 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,67 USD. Bisher wurden heute 1.552.077 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Bei 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 68,41 Prozent zulegen. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,46 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 232,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

