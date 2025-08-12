SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI legt am Mittwochabend zu

So entwickelt sich SoundHound AI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 14,98 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 14,98 USD. Bei 15,21 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.802.424 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,98 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Gewinne von 66,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,46 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 42,68 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

