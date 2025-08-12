SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,11 USD.
Das Papier von SoundHound AI konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 12,11 USD. Die SoundHound AI-Aktie legte bis auf 12,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.032.080 SoundHound AI-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 51,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 64,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,018 USD je Aktie aus.
