Aktienkurs aktuell

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Abend tief

22.10.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Abend tief

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,8 Prozent auf 16,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
17,07 USD -1,16 USD -6,36%
Charts|News|Analysen

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 7,8 Prozent auf 16,81 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 16,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,00 USD. Zuletzt wechselten 5.267.589 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 32,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

