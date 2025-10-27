SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI reagiert am Abend positiv
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 18,27 USD.
Das Papier von SoundHound AI legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 18,27 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bei 19,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.637.033 SoundHound AI-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. 36,74 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 4,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 72,76 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,68 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SoundHound AI-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
