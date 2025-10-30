SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 17,38 USD.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 17,38 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,20 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.407.148 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,70 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,98 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 249,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

