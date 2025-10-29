SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 18,08 USD.

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 18,08 USD. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,33 USD aus. Bei 17,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 3.908.782 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. 38,14 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,98 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI.

2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

