SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochnachmittag stärker

SoundHound AI im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 17,93 USD. Bei 18,22 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.402.261 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,98 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 28,23 Prozent niedriger. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,25 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen