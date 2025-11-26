DAX23.546 +0,4%Est505.615 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.187 -0,4%Euro1,1574 ±0,0%Öl62,42 -0,4%Gold4.173 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Gold im Fokus
Top News
SAP-Aktie fällt auf Jahrestief - Cloud-Rückschlag und Klage drücken den Kurs SAP-Aktie fällt auf Jahrestief - Cloud-Rückschlag und Klage drücken den Kurs
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Spahn dringt auf 'Rentenpaket zwei'

26.11.25 12:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) dringt angesichts des Tauziehens in der Koalition um das geplante Rentenpaket auf ein zweites Gesetzespaket mit grundlegenden Reformen im neuen Jahr. Erste wichtige Reformschritte seien im ersten Paket enthalten, sagte Spahn im Bundestag mit Blick auf die "Aktivrente" mit Anreizen fürs Arbeiten im Rentenalter und die "Frühstartrente" für private Vorsorge. "Das ist keine Kleinigkeit." Stabilität für die Alterssicherung im nächsten Jahrzehnt werde man damit alleine aber noch nicht erreichen.

Wer­bung

Dafür brauche es noch in diesem Jahr die Einsetzung einer Rentenkommission, so dass die Koalition Mitte 2026 mit einer grundlegenden Reform, einem "Rentenpaket zwei", beginnen könne. Spahn sagte, er sei SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dankbar dafür, dies gemeinsam angehen zu wollen. Für die Union gehörten Themen wie die Ausweitung der Kapitaldeckung und Fragen von Lebensarbeitszeit und Renteneintrittsalter dazu. Es gebe weitere Themen für die SPD, die wichtig seien und zusammengeführt werden sollten.

Stimmen junge Unionsabgeordnete doch zu?

Die Koalition ringt um eine Lösung für die Verabschiedung des Rentenpakets, nachdem eine Gruppe 18 junger Unionsabgeordneter angekündigt hatte, den Plänen nicht zuzustimmen. Damit hätte das Regierungsbündnis keine sichere eigene Mehrheit. Der Widerstand richtet sich gegen höhere Milliardenkosten infolge einer Absicherung des Rentenniveaus im Verhältnis zur Lohnentwicklung über 2031 hinaus.

Spahn erläuterte, beim Thema Rente habe man allgemein 20 Jahre lang den Kopf eingezogen. "Jetzt zu glauben, dass das alles ohne Debatten mal einfach hier so durchmarschiert, das scheint mir doch eher Wunschdenken."/sam/DP/stw