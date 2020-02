easyJet-Aktie schwach: Weitere Flüge wegen Coronavirus gestrichen

Vor allem Verbindungen nach und aus Norditalien, wo zahlreiche Infektionen gemeldet wurden, seien betroffen, teilte easyJet am Freitag in Luton bei London mit. Dort, aber auch in anderen Regionen Europas, sei die Nachfrage zuletzt zurückgegangen. Der Billigflieger kündigte zudem ähnliche Maßnahmen wie zuvor schon die Lufthansa an, um die Folgen der Virusausbreitung auf das Geschäft zu verringern.

So würden unternehmensweit Einstellungen und Beförderungen zurückgestellt sowie nachrangige Projekte und Ausgaben verschoben. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten. Kosten sollen auch in der Verwaltung gespart werden, Prämien werden gestrichen.

Es sei allerdings zu früh, die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf das Jahresergebnis einzuschätzen, so easyJet weiter. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung genau und arbeite eng mit den Behörden zusammen.

Für die easyJet-Aktie ging es am Morgen in London um rund 3,5 Prozent abwärts. Bis zum Nachmittag kann sie ihr Minus auf 1,22 Prozent bei 10,97 britischen Pfund eingrenzen. Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf steht ein Kursverlust von rund 25 Prozent zu Buche.

