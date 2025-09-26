DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.422 -0,4%Euro1,1726 +0,3%Öl69,69 -0,1%Gold3.795 +0,9%
SPD-Chefin Bas: Müssen Sorgen der Menschen ernst nehmen

29.09.25 06:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den teils enttäuschenden Ergebnissen der SPD bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas ihre Partei dazu aufgerufen, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und den Alltag zu verbessern. "Darauf muss der gesamte Fokus unserer Arbeit liegen. Das gilt für NRW genauso wie für das ganze Land", sagte Bas der Deutschen Presse-Agentur.

Die Niederlage der Sozialdemokraten bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Dortmund sei schmerzhaft. Sie werde aber überstrahlt vom Überraschungssieg in Köln. "Als SPD konnten wir uns in der großen Mehrheit der Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen behaupten", so Bas.

Auch das Ergebnis in ihrer Heimatstadt Duisburg rage stark heraus. In Duisburg hatte SPD-Amtsinhaber Sören Link gegen den AfD-Herausforderer hoch gewonnen. "Sören Link ist ein überzeugender Oberbürgermeister, der nah bei den Menschen ist und die Probleme unserer Stadt anpackt", sagte Bas, die auch Bundesarbeitsministerin ist. "Er hat mit einem fulminanten Ergebnis die AfD deutlich deklassiert."

Das gelte genauso für die Wahlen in Gelsenkirchen und Hagen, wo ebenfalls AfD-Kandidaten gegen SPD- und CDU-Politiker verloren. "Wenn es um konkrete Politik für die Menschen vor Ort geht, haben Hetzer und Spalter im Ruhrgebiet keine Chance."/dot/DP/zb