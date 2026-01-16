DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.216 -0,1%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Fraktionschef sorgt sich um Missbrauch von KI in Wahlkämpfen

17.01.26 18:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sorgt sich vor dem Missbrauch von Künstlicher Intelligenz im Superwahljahr 2026. "Ich halte das Thema KI in sozialen Medien für sehr demokratiegefährdend - und zwar in einer Dimension, wie wir das noch nie erlebt haben", sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er sprach von Diskreditierung, Einschüchterung und "gesellschaftszersetzenden Elementen". Dieselbe Technik, die Frauen mit gefälschten Bildern oder Videos sexualisiere, könne politische Gegner diffamieren und Wahlkämpfe manipulieren, warnte er.

Wer­bung

"Der Geist ist aus der Flasche"

Die Menschen müssten aufgeklärt werden, wie sie gefälschte, aber echt wirkende Medieninhalte erkennen können, forderte der SPD-Politiker. Das könne über Plattformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschehen. Das Thema gehöre aber auch auf die Lehrpläne in Schulen. "Der Geist ist aus der Flasche. Man kann das nicht mehr zurückdrehen, man kann aber einen Rahmen setzen", sagte der SPD-Fraktionschef.

Es gehe nicht um Einschränkungen der Meinungsfreiheit, sondern "um den Schutz von Würde, Wahrheit und Rechtsstaatlichkeit", stellte Miersch klar. Wenn aber niemand mehr wisse, was echt und was manipuliert ist, zerfalle die Grundlage öffentlicher Debatten und politischer Entscheidungen.

Fünf Landtags- und mehrere Kommunalwahlen 2026

In diesem Jahr finden allein fünf Landtagswahlen statt, Baden-Württemberg macht am 8. März den Anfang. Es folgen Rheinland-Pfalz am 22. März, Sachsen-Anhalt am 6. September sowie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Hinzu kommen mehrere Kommunalwahlen, die ersten in Bayern am 8. März./shy/DP/zb