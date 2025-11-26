SPD kontert Weidels 'Titanic'-Vergleich

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat in der Generaldebatte des Bundestags einen "Titanic"-Vergleich von AfD-Chefin Alice Weidel zurückgewiesen. Das Schiff Deutschland sei zweifelsohne gerade auf hoher See mit einigen Herausforderungen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese im Anschluss an Weidels Rede.

Wer­bung Wer­bung

"Die große Herausforderung für das Schiff Deutschland ist aber, dass es Menschen im Maschinenraum gibt, aus Ihrer Partei, die versuchen Löcher in das Schiff Deutschland reinzuhauen, weil sie nicht deutsche Interessen vertreten, sondern russische Interessen vertreten", fügte er hinzu. Wiese verwies etwa auf Russlandreisen von AfD-Politikern.

Weidel hatte zuvor die schwarz-rote Regierung scharf angegriffen. "Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite" und laufe mit Wasser voll, sagte Weidel. Sie sprach von einem "Narrentheater"./jr/DP/mis