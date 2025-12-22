DAX24.282 ±-0,0%Est505.747 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +2,9%Nas23.451 +0,6%Bitcoin76.328 +0,9%Euro1,1762 +0,4%Öl61,68 +1,9%Gold4.438 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung! Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

SPD-Mitgliederbegehren gegen Bürgergeld nimmt erste Hürde

22.12.25 16:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gegner von Verschärfungen beim Bürgergeld können jetzt offiziell ein Mitgliederbegehren in der SPD starten. Sie haben ausreichend Unterschriften für die formale Einleitung zusammen, wie eine Parteisprecherin bestätigte. Damit ist die erste Hürde genommen. Das Quorum lag bei einem Prozent der Parteimitglieder, das sind um die 3.500 Unterschriften. Zuerst hatte die "taz" darüber berichtet.

Wer­bung

Erfolgreich ist das Mitgliederbegehren, wenn innerhalb von drei Monaten ein Fünftel der SPD-Mitglieder unterzeichnet. Dann entscheidet der Parteivorstand, ob er die Forderungen umsetzt oder nicht. Bindend ist das Abstimmungsergebnis nicht.

Die Initiatoren wollen erreichen, dass Sanktionen beim Bürgergeld nicht verschärft werden. "Wer auf Unterstützung angewiesen ist, darf nicht in Existenzangst gedrängt werden", schreiben sie. Außerdem fordern sie mehr Unterstützung, Qualifizierung und psychosoziale Hilfe statt symbolpolitischer Maßnahmen.

Die Reform des Bürgergelds ist ein Vorhaben aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag, dem auch mehr als 80 Prozent der SPD-Mitglieder zugestimmt haben. Das Kabinett hat sie bereits eingeleitet, jetzt geht das Verfahren in Bundestag und Bundesrat weiter./tam/DP/he