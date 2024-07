Spekulatives Investment?

Die Tesla-Aktie konnte jüngst den elften Tag in Folge mit Kursgewinnen abschließen. Nach Ansicht von "Anleihekönig" Bill Gross verhält sich das Papier des US-Elektroautopioniers wie eine Meme-Aktie.

• Tesla-Aktie mit elf Gewinntagen in Folge

• Bill Gross sieht Tesla als neue Meme-Aktie

• Spekulatives Investment für Kleinanleger?

Nachdem Tesla gestern den elften Gewinntag in Folge beenden konnte, äußerte der US-Fondsmanager Bill Gross Bedenken, dass sich die Aktie des Elektroautopioniers zur neuen Meme-Aktie entwickeln könnte. Meme-Aktien beschreiben Titel, die aufgrund von Trends, kollektiven Aktionen oder anderen Phänomenen stark an Wert gewinnen oder verlieren können. Eines der prominentesten Beispiele dafür ist etwa der Videospielehändler GameStop.

Tesla gleicht Jahresverluste aus

Bis vor kurzem noch stand für die Tesla-Aktie ein großes Minus an der Kurstafel. Nachdem das Papier im April an der NASDAQ noch auf ein Jahrestief bei 138,80 US-Dollar gefallen war, setzte zuletzt eine Erholung ein - getrieben vor allem durch die Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Mittlerweile liegt die Aktie sogar im Plus: Nach elf aufeinanderfolgenden Gewinntagen beträgt der Zuwachs seit Jahresbeginn inzwischen 5,95 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 10. Juli). Vorbörslich zeigt sich die Tesla-Aktie am Donnerstag dann zeitweise 0,5 Prozent leichter bei 261,89 US-Dollar.

Bill Gross: Tesla ist eine neue Meme-Aktie

Dem "Anleihenkönig" Bill Gross zufolge verhalte sich die Aktie des US-Elektroautobauers wie ein Spekulationsobjekt unter Privatanlegern. "Tesla verhält sich wie eine Meme-Aktie - schwächelnde Fundamentaldaten, klare Kursbewegung. Aber mittlerweile scheint es jeden zweiten Tag eine neue Meme-Aktie zu geben. Die meisten sind Pump-and-Dump-Aktien", schrieb Gross kürzlich in einem Post auf X (ehemals Twitter) und verglich Tesla dabei mit Chewy, Zapp und auch GameStop.

Tesla acting like a meme stock - sagging fundamentals, straight up price action.



But then there seems to be a new meme stock every other day now.



Most are pump and dump.



Chewy. Zapp. And old favorite GME. - Bill Gross (@real_bill_gross) July 9, 2024

Gross zufolge genüge der starke Auslieferungsbericht nicht, um diesen enormen Anstieg der Tesla-Aktie zu rechtfertigen.

Wall Street-Experten skeptisch

Der langjährige Investor ist mit seiner Einschätzung allerdings nicht allein, auch bei Jim Cramer macht sich Skepsis bezüglich der Tesla-Aktie breit. Er bezeichnete die jüngste Rally als Short Squeeze. Währenddessen glauben auch die Experten von Goldman Sachs nicht, dass der Kursanstieg von Dauer sein wird. Zwar hoben sie ihr Kursziel kürzlich von 175 auf 248 US-Dollar an, das entspricht allerdings noch immer einem Abschlag von etwa 5,8 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau (Stand: Schlusskurs vom 10. Juli).

Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie derzeit bei 184,50 US-Dollar und damit fast 30 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Von den 35 Analysten, die das Papier bewertet haben, empfehlen 13 es zum Kauf. Während 14 Experten raten, Tesla zu halten, sehen es acht als sinnvoll an, die Aktie zu verkaufen.

