Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 274,13 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 274,13 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 271,36 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 273,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.605.067 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 12.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,42 USD. Abschläge von 38,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.04.2025. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,10 USD fest.

