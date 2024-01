SPI aktuell: SPI schlussendlich auf grünem Terrain

SPI-Performance im Fokus

Der SPI befand sich heute im Aufwind.

Am Donnerstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,47 Prozent stärker bei 14.638,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,991 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 14.604,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14.569,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14.529,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.638,85 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,092 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der SPI 14.310,28 Punkte auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Stand von 14.084,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der SPI bei 14.254,16 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 34,35 Prozent auf 6,14 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 20,88 Prozent auf 4,69 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,89 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (+ 4,85 Prozent auf 0,39 CHF) und SGS SA (+ 3,57 Prozent auf 75,38 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Arundel (-32,00 Prozent auf 0,10 CHF), ObsEva (-15,73 Prozent auf 0,03 CHF), Spexis (-11,89 Prozent auf 0,04 CHF), ONE swiss bank (-10,34 Prozent auf 2,60 CHF) und Perrot Duval SA (-10,32 Prozent auf 56,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 15.256.315 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,946 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Edisun Power Europe-Aktie präsentiert mit 4,48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

