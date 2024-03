SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

SPI-Kursverlauf

Der SPI entwickelte sich am Dienstag positiv.

Am Dienstag steht der SPI via SIX schlussendlich 0,64 Prozent im Plus bei 15.342,63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,983 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,346 Prozent stärker bei 15.298,06 Punkten, nach 15.245,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15.249,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15.356,34 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.02.2024, einen Stand von 14.634,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14.546,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der SPI auf 13.989,47 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Bei 15.356,34 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.455,60 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 31,21 Prozent auf 0,19 CHF), PolyPeptide (+ 17,10 Prozent auf 19,93 CHF), BKW (+ 9,56 Prozent auf 142,10 CHF), Medartis (+ 8,93 Prozent auf 78,10 CHF) und Schweiter Technologies (+ 5,42 Prozent auf 486,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ObsEva (-8,24 Prozent auf 0,02 CHF), Idorsia (-7,14 Prozent auf 1,77 CHF), Sensirion (-6,71 Prozent auf 64,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,30 Prozent auf 8,02 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,27 Prozent auf 0,09 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 17.266.854 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,120 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net