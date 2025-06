SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr bedeutet

Profitables Carlo Gavazzi-Investment?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carlo Gavazzi-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Carlo Gavazzi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 297,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,337 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,70 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 20.06.2025 auf 207,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,30 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi bezifferte sich zuletzt auf 146,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

