DAX23.703 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1739 +0,1%Öl67,26 -0,6%Gold3.836 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Lohnende SoftwareONE-Investition?

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

30.09.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftwareONE
8,14 CHF -0,04 CHF -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 14,94 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SoftwareONE-Aktie investiert, befänden sich nun 6,693 SoftwareONE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2025 54,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,18 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 45,28 Prozent.

Am Markt war SoftwareONE jüngst 1,76 Mrd. CHF wert. Die SoftwareONE-Aktie wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoftwareONE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoftwareONE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SoftwareONE

DatumMeistgelesen
Wer­bung