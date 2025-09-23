SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lohnende SoftwareONE-Investition?

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 14,94 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SoftwareONE-Aktie investiert, befänden sich nun 6,693 SoftwareONE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2025 54,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,18 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 45,28 Prozent.

Am Markt war SoftwareONE jüngst 1,76 Mrd. CHF wert. Die SoftwareONE-Aktie wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net