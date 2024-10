SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ams-OSRAM-Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 1 Jahr wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,31 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 546,174 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.516,36 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 24.10.2024 auf 10,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 903,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net