DAX24.002 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.415 -0,2%Euro1,1718 +0,2%Öl67,79 -0,5%Gold3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Cambricon Technologies A A3CVYH
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

SportScheck-Gläubiger bekommen großen Teil ihres Gelds

01.09.25 08:43 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Pleite der Einzelhandelskette SportScheck nimmt für die Gläubiger ein vergleichsweise glimpfliches Ende: Sie erhalten annähernd zwei Drittel ihres Geldes zurück, wie Insolvenzverwalter Axel Bierbach mitteilte. Bei der SportScheck Stationär GmbH, die auch Filialen unter dem Dach von Karstadt Sports betrieb, liegt die Quote bei 62 Prozent. Die Gläubiger des Onlinehändlers SportScheck GmbH bekommen 62 Prozent. Mehrere Medien berichteten darüber.

Wer­bung

Großteil der Filialen erhalten geblieben

Das Münchner Traditionsunternehmen war zuletzt Teil von Karstadt und damit in den Strudel der Pleite des österreichischen Immobilieninvestors René Benko geraten. Im November 2023 meldete SportScheck Insolvenz an, bereits wenige Monate später übernahm die italienische Sporthandelskette Cisalfa das Unternehmen, 26 der 34 Filialen blieben erhalten. Geschlossen wurde unter anderem das einstige Mutterhaus in München. Die übliche Quote bei Insolvenzverfahren liegt im einstelligen Prozentbereich.

Auch Mitarbeiter bekommen Geld zurück

Dass es bei SportScheck besser für die Gläubiger lief, liegt nach Angaben des Insolvenzverwalters unter anderem an der reibungslosen Übernahme. "Maßgeblich war auch, dass durch die Fortführung der meisten Häuser und die schnelle Neuvermietung des aufgegebenen Standorts von SportScheck am Stammsitz in München der Schaden der Vermieter viel geringer war als zunächst angenommen", erläuterte der Insolvenzverwalter.

Von den Ausschüttungen profitieren demnach auch rund 1050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen ihrer Gehaltseinbußen ebenfalls Forderungen angemeldet hatten. Bierbach stellt für 2026 eine weitere - und letzte - Auszahlung in Aussicht./cho/DP/stw