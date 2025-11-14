DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.700 -2,4%Euro1,1648 +0,1%Öl63,97 +1,4%Gold4.190 +0,4%
Staatlicher Zuschuss zu Übertragungsnetzkosten

14.11.25 06:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Stromkunden beschlossen. Den Betreibern der Übertragungsnetze wird im kommenden Jahr ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro gewährt. Dieser Parlamentsbeschluss vom späten Abend soll dafür sorgen, dass die Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen sinken.

Einer Regierungsprognose zufolge winkt Privatkunden im bundesweiten Durchschnitt eine 17-prozentige Entlastung. Die Ersparnis für Gewerbe- und Industriekunden soll im Schnitt über 20 Prozent liegen. Allerdings rechnen Experten mit deutlichen regionalen Unterschieden./ax/DP/mis