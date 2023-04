Kering-Aktie verliert: Umsatz kommt kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Kering 572,20 EUR

Der französische Konzern erzielte einen Gesamtumsatz von 5,08 Milliarden Euro, der auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent höher lag als die 4,96 Milliarden im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Die wichtige Marke Gucci trug 2,62 Milliarden Euro bei und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres, lag aber leicht über den Prognosen der Analysten. Das Ergebnis steht im Gegensatz zu den Konkurrenten von Kering, wie Hermes International SCA und der Modesparte des Luxusriesen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, die beide ein zweistelliges Wachstum im Quartal schafften.

Eine stetige Verbesserung in China half der Gruppe, in der asiatisch-pazifischen Region zum Wachstum zurückzukehren, wobei China selbst Mitte März eine positive Entwicklung im Jahresvergleich erzielte, sagte Finanzchef Jean-Marc Duplaix in einer Telefonkonferenz. In den USA wurde die Leistung jedoch "durch eine Polarisierung des Marktes beeinträchtigt, da die anspruchsvolleren Kunden weniger präsent" waren, sagte er. Die zweitgrößte Marke von Kering, Yves Saint Laurent, setzte die jüngste Dynamik mit einem Umsatzanstieg von 8 Prozent auf 806 Millionen Euro fort, dank einer guten Performance bei Konfektionskleidung und Accessoires, so Kering. Der Bereich der anderen Häuser, in dem Balenciaga und Alexander McQueen angesiedelt sind, verzeichnete einen Rückgang von 9 Prozent aufgrund eines starken Rückgangs der Großhandelsumsätze, der im Einklang mit einer Rationalisierungsstrategie steht.

An der EURONEXT in Paris verliert die Kering-Aktie zeitweise 1,97 Prozent auf 573,70 Euro.

PARIS (Dow Jones)

