Goldman Sachs Group Inc.

Kering Sell

10:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 167,88 EUR -6,28 EUR -3,61% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 205 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktien aus der Luxusbranche seien zuletzt deutlich stärker gefallen als der Gesamtmarkt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierin spiegelten sich eingetrübte Wachstumsperspektiven wider./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 22:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com