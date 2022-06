Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Die Standard Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16.06.2022 16:22:00 Uhr 9,6 Prozent im Minus bei 3,76 EUR. Bei 3,69 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 75.181 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2021 bei 11,12 EUR. Mit einem Zuwachs von 66,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2021 Kursverluste bis auf 2,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 34,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Lithium gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Standard Lithium-Anleger Experten zufolge am 30.11.2023 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,105 CAD je Standard Lithium-Aktie.

