Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Standard Lithium zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im CDNX-Handel kam die Standard Lithium-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,98 CAD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Standard Lithium-Aktie im CDNX-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 1,98 CAD. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,00 CAD. Das Tagestief markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,94 CAD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,99 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.591 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,67 CAD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,35 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,45 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 36,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Standard Lithium ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,161 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

