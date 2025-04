Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der CDNX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 2,00 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 2,00 CAD ab. Im Tief verlor die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,99 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,99 CAD. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 10.479 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 3,67 CAD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 1,50 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 12.11.2024. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,06 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,157 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

