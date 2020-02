Kräftiger Gewinnsprung für Warren Buffetts Berkshire Hathaway

Im Gesamtjahr stiegen die Umsätze auf 254,616 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert von 247,84 Milliarden US-Dollar einer deutlichen Steigerung entspricht. Dennoch lag Berkshire Hathaway damit unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit insgesamt 286,75 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Unter dem Strich verdiente die Buffett-Holding 2019 81,4 Milliarden US-Dollar - ein kräftiger Gewinnsprung zum Jahr 2018, als beim Nettogewinn magere 4,021 Milliarden Dollar in den Büchern gestanden hatten. Der Grund für das hohe Nettoergebnis ist allerdings vorrangig in nicht realisierten Kursgewinnen zu suchen. Auf operativer Basis hat sich Berkshire Hathaway im abgelaufenen Geschäftsjahr unterdessen verschlechtert, das Ergebnis lag mit rund 24 Milliarden Dollar deutlich unter dem Vorjahreswert von 37,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings hatte der Konzern im Vorjahr von Steuereffekten profitiert.

Darüber hinaus hält das Unternehmen mit 128 Milliarden US-Dollar weiterhin enorme Cashreserven. Warren Buffett hatte in der Vergangenheit immer wieder geklagt, dass das derzeitige Marktumfeld die Suche nach passenden Akquisitionszielen erschwere. "Die Möglichkeiten für größere Akquisitionen mit den von uns geforderten Eigenschaften sind rar", betonte der Starinvestor in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, der ebenfalls am Samstag veröffentlicht wurde.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com