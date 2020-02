Warren Buffett zeigt sich bei Charity-Dinner angeblich bullish für Blockchain

• Buffett bekennender Bitcoin-Skeptiker• TRON-CEO ergatterte Dinner mit Buffett• Börsenlegende wohl von Blockchain überzeugt

Das Orakel von Omaha, Warren Buffett, ist ein ausgesprochener Gegner von Kryptowährungen. Mehr als einmal äußerte er sich in der Vergangenheit zum Thema Bitcoin & Co. und fand zum Teil harsche Worte. So bezeichnete er den Bitcoin im Jahr 2014 als "Fata Morgana" und die Annahme, dass dieser einen "großen inneren Wert hat" als einen "Witz". Bei einer anderen Gelegenheit machte er deutlich, dass er den Bitcoin für "kein Investment" halte und verkündete, er könne "fast mit Gewissheit sagen, dass es mit Kryptowährungen ein böses Ende nehmen wird".

Buffett wohl von Blockchain-Technologie überzeugt

Umso mehr dürfte das Gerücht, Buffett sei nun doch unter die Blockchain-Fans gegangen, Anleger und Krypto-Anhänger überrascht haben. Hintergrund ist ein Abendessen, das TRON-CEO Justin Sun mit der Börsenlegende ersteigert hatte. Bei der TRON Foundation handelt es sich um ein Krypto-Unternehmen mit Sitz in Singapur, welches die auf der Blockchain basierende Cyberdevise Tron nach eigenen Angaben im März 2014 ins Leben rief.

So twitterte Justin Sun im Anschluss an das Dinner mit Buffett, die beiden hätten sich über Bitcoin, Tesla und TRON ausgetauscht und der junge CEO habe wertvolle Tipps erhalten, wie er TRON weiter voran bringen könne.

Amazing dinner w/ @WarrenBuffett finally! Thx for your support & advice on how to take #TRON to the next level! Loved our talk on #Bitcoin, @Tesla & #TRON! Glad to support @GLIDEsf as well! C U at #BRK2020 & our reunion meal in 2030! Details below 👇 pic.twitter.com/tjulvv2C9k - Justin Sun (@justinsuntron) February 6, 2020

In einem kürzlich ebenfalls auf Twitter veröffentlichten, von der TRON Foundation zusammengestellten YouTube-Video, wurde nochmals auf die Details des Gesprächs des Starinvestors mit dem Krypto-Experten eingegangen. So habe Buffett gesagt, dass die Blockchain-Technologie durchaus ihren Wert hätte und das Potenzial berge, einen bahnbrechenden Effekt auf künftige Bezahlungssysteme zu haben. Es gäbe viele unglaubliche Unternehmen, die im Payment-Bereich tätig wären und die Nachfrage nach der Technologie sei enorm.

Mr. Buffett said #Blockchain has its value, there are a lot of incredible companies in the payment market and it has huge demands. He believes blockchain technology will have a disruptive effect on the future of payment.

More details👇https://t.co/Uo5O1A1DmU - TRON Foundation (@Tronfoundation) February 17, 2020

Kritik an Bitcoin bleibt

Allerdings gelte die Anerkennung des Werts der Blockchain nicht gleichzeitig auch für den Bitcoin. Hier wird die Börsenlegende nach Sun zitiert: "Bitcoin kann den Wert der Blockchain nicht umfassen" und weiter "Nur weil etwas Wert hat, heißt das nicht, dass es sich dabei um ein gutes Investment handelt". Jeder der Bitcoin besäße, würde die Cyberdevise irgendwann verkaufen wollen. Darüber hinaus sei sich Buffett sicher, dass seine Enkel ihr Erbe lieber in US-Dollar erhalten würden. Bitcoin sei demnach keinesfalls die Währung der zukünftigen Generation. Denn im Gegensatz zu der Kryptowährung wäre der US-Dollar in der Lage, Wert zu speichern und würde Anlegern so Sicherheit bieten.

Buffett nun auch Bitcoin-Besitzer

Trotz Buffetts Abneigung gegen den Bitcoin ließ es sich Sun laut einem seiner Tweets nicht nehmen, dem Starinvestor seinen ersten Coin zu schenken. Dieser befände sich nun "sicher auf seinem Samsung Galaxy Fold". Darüber hinaus habe Sun Buffett 1.930.830 TRX geschenkt. Diese Summe habe er aufgrund des Geburtsdatums der Börsenlegende, dem 30.08.1930, gewählt.

Bleibt abzuwarten, ob sich Buffetts Meinung über den Bitcoin ändert, nun da er selbst Besitzer geworden ist.

