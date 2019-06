Mittagessen mit Warren Buffett für Rekordsumme versteigert

Am Freitag war es wieder soweit. Warren Buffetts beliebte eBay -Versteigerung eines Mittagessens mit seiner Person für den guten Zweck kam zum Ende. Seitdem die Auktion im Jahr 2000 zum ersten Mal stattfand, hat sich der Preis für das begehrte Lunch extrem gesteigert. Während das Mittagessen im ersten Jahr noch für 25.000 US-Dollar - dem heutigen Einstiegspreis - ersteigert wurde, gab es dieses Jahr ein neues Rekordgebot: 3.500.100 US-Dollar galt es zu überbieten.

Bekannte Gewinner in der Vergangenheit

Allerdings ist die neue Rekordsumme nicht allzu weit von Höchstgeboten der vergangenen Jahre entfernt. Schon im Jahr 2012 und 2016 boten anonyme Personen jeweils 3.456.789 US-Dollar. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre gehörten viele anonyme Personen, ein paar bekannte Namen sind allerdings auch dabei. So konnte der berüchtigte Hedgefonds-Manager David Einhorn den Lunch im Jahr 2003 für 250.100 US-Dollar für sich beanspruchen. Ein weiterer bekannter Name ist Ted Weschler, der in den Jahren 2010 und 2011 für 2.626.311 bzw. 2.626.411 US-Dollar, das Mittagessen ersteigerte. Für den ehemaligen Hedgefonds-Manager dürften sich die Chancen das Orakel von Omaha kennenzulernen auch beruflich gelohnt haben: Er stieg 2012 bei Berkshire Hathaway als Investmentmanager ein.

Rekordsumme geht an Wohltätigkeitsorganisation "GLIDE"

Der Gewinner des diesjährigen Wohltätigkeitsessens wird mit Warren Buffett im Steakhouse Smith & Wollensky in Manhattan essen. Dabei darf der Gewinner bis zu sieben Freunde mitbringen, die ihrerseits ebenfalls die Möglichkeit bekommen, die Börsenlegende kennenzulernen. In den 20 Jahren seitdem der Wohltätigkeitslunch jährlich versteigert wird, konnten schon an die 30 Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt werden. Der Gewinn geht dabei wie schon in der Vergangenheit zu 100 Prozent an die Wohltätigkeitsorganisation "GLIDE", die sich für sich Menschen in Not einsetzt und ihren Sitz in San Francisco hat. Buffett erfuhr von der Organisation durch seine verstorbene Frau Susie Buffett und stehe, wie er in einem Interview mit GLIDE sagte, voll und ganz hinter der Organisation, da er "zu 100 Prozent" garantieren könne, dass das Geld hier Gutes tun würde.

Nun bleibt abzuwarten, ob im nächsten Jahr erneut eine Rekordsumme für das beliebte Essen gezahlt wird.

