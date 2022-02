Hypoport übertrifft 2021 EBIT-Prognosespanne

Für das starke operative Ergebnis war ein besonders erfolgreiches Corporate Finance Geschäft des Segments Kreditplattform im vierten Quartal verantwortlich, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen stieg der Umsatz im vierten Quartal um 16 Prozent auf ca. 120 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte zwischen ca. 15 und 25 Prozent auf 13,5 bis 15,0 Millionen Euro zu. Im Gesamtjahr erzielte die Hypoport SE damit ein Umsatzwachstum um 15 Prozent auf 445 Millionen Euro und steigerte ihr EBIT um 30 bis 35 Prozent auf 47,5 bis 49,0 Millionen Euro - Hypoport hatte für 2021 ein EBIT zwischen 40 Millionen bis 45 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz lag innerhalb der prognostizierten Spanne von 430 bis 460 Millionen Euro.

Die vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 in detaillierter Form wie geplant am 14. März und den Geschäftsbericht am 28. März veröffentlichen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Hypoport