Lufthansa will bis zu 50 zusätzliche Flugzeuge wieder in Betrieb nehmen - Aktie etwas leichter

Der Konzern hatte in der Corona-Pandemie hunderte Maschinen stillgelegt und zum Teil auch ausgemustert. "In den nächsten Wochen werden wir 30 bis 50 zusätzliche Flugzeuge reaktivieren", sagte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sind sehr flexibel in unserer Planung und können schnell ausreichend Sitzplätze anbieten." Ausnahmsweise könne Lufthansa auch "mit einem Jumbo auf einer stark nachgefragten Strecke mit 370 Passagieren statt mit einer Kurzstreckenmaschine mit 180 Gästen" fliegen.

Mit den sinkenden Infektionszahlen sei ein massiver Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen. "Seit acht Wochen wachsen die Buchungszahlen stabil, in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Sprung nach oben. Das waren die stärksten sieben Tage seit April 2020", sagte Hohmeister den Zeitungen. "Für Flüge im Juli und August ist die Nachfrage zehn- bis elf Mal so hoch wie noch vor vier Wochen." Auf manchen Strecken sei die Nachfrage sogar höher also vor der Pandemie.

Im XETRA-Handel gibt die Lufthansa-Aktie derzeit 0,43 Prozent ab auf 10,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com