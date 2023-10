Starker Wochentag in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500

Index im Blick

Der S&P 500 notiert heute im Plus.

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 1,02 Prozent auf 4.301,46 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 36,979 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,618 Prozent auf 4.231,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.258,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4.301,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.219,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, lag der S&P 500 bei 4.465,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4.411,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 3.744,52 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 11,11 Prozent auf 0,10 USD), Pioneer Natural Resources (+ 10,36 Prozent auf 237,24 USD), MarketAxess (+ 4,72 Prozent auf 236,25 USD), MGM Resorts International (+ 4,31 Prozent auf 36,29 USD) und Palo Alto Networks (+ 3,74 Prozent auf 245,63 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil First Republic Bank (-14,00 Prozent auf 0,04 USD), AES (-4,36 Prozent auf 12,06 USD), AT&T (-3,94 Prozent auf 14,25 USD), Church Dwight (-3,59 Prozent auf 86,99 USD) und Verizon (-3,55 Prozent auf 30,69 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7.852.024 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,577 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

