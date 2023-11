Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Index-Performance im Blick

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,25 Prozent stärker bei 4.506,76 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 37,293 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,272 Prozent auf 4.507,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4.495,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 4.521,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.501,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der S&P 500 mit 4.327,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.437,86 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Stand von 3.991,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 17,85 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 65,00 Prozent auf 0,03 USD), First Republic Bank (+ 25,00 Prozent auf 0,02 USD), Target (+ 17,09 Prozent auf 129,72 USD), VF (+ 12,27 Prozent auf 17,48 USD) und Catalent (+ 11,85 Prozent auf 39,74 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-4,12 Prozent auf 354,69 USD), TJX Cos (-3,61 Prozent auf 89,16 USD), Eli Lilly and (-3,31 Prozent auf 590,61 USD), McKesson (-2,62 Prozent auf 441,91 USD) und Martin Marietta Materials (-2,26 Prozent auf 454,04 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.742.753 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net