Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Kursentwicklung

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,14 Prozent stärker bei 5.853,02 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 47,239 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,133 Prozent leichter bei 5.836,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.844,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.825,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.863,44 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,845 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 5.287,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der S&P 500 bei 6.013,13 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 22.05.2024, bei 5.307,01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 0,265 Prozent abwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Advance Auto Parts (+ 53,05 Prozent auf 47,92 USD), Gap (+ 5,91 Prozent auf 29,14 USD), Seagate Technology (+ 4,91 Prozent auf 109,56 USD), Palantir (+ 4,11 Prozent auf 125,53 USD) und Coinbase (+ 3,42 Prozent auf 267,84 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Fastenal (-50,04 Prozent auf 40,70 USD), Enphase Energy (-18,67 Prozent auf 38,46 USD), NextEra Energy (-9,55 Prozent auf 64,71 USD), AES (-6,12 Prozent auf 9,51 USD) und Williams-Sonoma (-5,47 Prozent auf 158,74 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.619.246 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 2,983 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net