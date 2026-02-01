DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1799 +0,1%Öl68,40 +1,6%Gold4.854 +1,6%
Statistiker legen Zahlen für deutsche Exporte 2025 vor

06.02.26 05:49 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, harte Konkurrenz aus China, starker Euro: Die deutschen Exporteure stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Wie sich die Ausfuhren 2025 entwickelt haben, dazu legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge gesunken - und zwar um 0,3 Prozent zum Vorjahr, wie die Statistiker nach ersten Zahlen Mitte Januar mitgeteilt hatten. Die Importe stiegen dagegen kräftig um 3,6 Prozent. Der Außenhandel steckt in der Dauerflaute: Schon 2024 waren die deutschen Exporte leicht zurückgegangen.

Zollstreit mit Trump belastet schwer

2025 ging es vor allem auf dem wichtigsten Exportmarkt Deutschlands, den USA, bergab. Die Ausfuhren nach Amerika brachen von Januar bis November 2025 um fast zehn Prozent ein. Zugleich läuft auch das Geschäft mit China nicht mehr so rund, da die Volksrepublik zum harten Wettbewerber für deutsche Firmen geworden ist, etwa bei Elektro-Autos.

Gegenwind bekommen deutsche Exporteure zudem durch den starken Euro, der ihre Waren auf den Weltmärkten verteuert. Mit der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar gelitten, was den Dollar-Kurs sinken und den Euro aufwerten lässt. Zuletzt stieg der Euro zeitweise erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 Dollar - für die Exporteure ein Alarmzeichen./als/DP/jha